Vera Gemma, figlia dell’iconico attore Giuliano Gemma e volto che divide il pubblico del cinema italiano, è la protagonista della nuova puntata di 'On the Go con Ginta', la serie video distribuita da Warner Music Italia e condotta da Ginta. In questa intervista, Vera si spoglia: "Noi donne siamo più belle nude", rivelando con franchezza la sua storia personale e professionale, senza risparmiare riflessioni polemiche su pregiudizi e stereotipi.

Cresciuta sui set degli spaghetti western, Vera condivide un racconto profondamente intimo della sua infanzia, tra cowboy e sogni di cinema, fino a raggiungere la vittoria come miglior attrice alla Biennale del Cinema di Venezia. Parla del confine sottile tra realtà e finzione, spiegando come il cinema sia stato per lei non solo un’arte, ma uno stile di vita che ha spesso confuso con la realtà. "Il cinema è sogno, preferisco il sogno alla verità," confessa durante l'intervista. Vera affronta con lucidità i pregiudizi che ha dovuto combattere, specialmente quelli legati al suo aspetto fisico e svela la difficoltà di essere compresa in Italia, dove il suo stile eccentrico è spesso frainteso. Parla della sua scelta di rompere gli schemi, come quando ha deciso di indossare l'iconico cappello da cowboy, simbolo della sua eredità e del legame con il padre: "Mi condannano per ciò che rappresento, ma io resto fedele a me stessa."

La puntata con Vera Gemma è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Music: un'intervista in cui non mancano momenti intensi e rivelazioni inaspettate, come la sua visione sulla maternità e la continua ricerca di un equilibrio tra il successo e la vita privata. Vera si mette a nudo, condividendo senza filtri le sue lotte e aspirazioni, incarnando perfettamente lo spirito autentico e ribelle di 'On the Go with Ginta'.