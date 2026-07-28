Orlando Bloom premiato dalla Andrea Bocelli Foundation per l'impegno umanitario

Orlando Bloom è stato insignito dell'Andrea Bocelli Foundation Award per il suo impegno a favore delle cause umanitarie durante Celebrity Adventures Italy – Notti Toscane, l'evento benefico promosso da Andrea Bocelli che ha riunito a Forte dei Marmi personalità del cinema, della musica, dello sport e dell'imprenditoria internazionale.

Nel ricevere il riconoscimento, l'attore britannico ha reso omaggio al lavoro svolto da Andrea Bocelli, dalla moglie Veronica Berti e dalla Fondazione. "È un lavoro commovente quello che lei, Veronica e la vostra fondazione avete svolto per trasformare la vita di bambini e comunità in tutto il mondo. Per me è un privilegio", ha dichiarato Bloom.

Da anni impegnato con Unicef, l'attore ha ricordato le esperienze vissute nelle aree più fragili del pianeta, sottolineando la dedizione di medici, infermieri, volontari e operatori umanitari. Ha quindi raccontato l'incontro con bambini segnati da conflitti, povertà, sfollamenti e perdite, ma capaci di continuare a sorridere, imparare e sognare. "Spero che tutti noi continuiamo a usare qualsiasi dono, talento o influenza in nostro possesso al servizio degli altri, proprio come Andrea e Veronica hanno fatto così magnificamente attraverso la loro fondazione", ha concluso Orlando Bloom. L'Andrea Bocelli Foundation Award è stato conferito anche a Fran Drescher e Dolph Lundgren per il loro impegno in ambito umanitario.

L'edizione 2026 della manifestazione ha registrato un primo risultato di oltre 2,3 milioni di euro raccolti dalla sola asta benefica, cifra destinata ad aumentare con le ulteriori donazioni. Le risorse sosterranno i progetti educativi e umanitari della Andrea Bocelli Foundation in Italia e ad Haiti, le attività della St. Luke Foundation di Haiti e quelle di Grace Sober Living di Phoenix.

L'evento, guidato da Andrea Bocelli insieme a Veronica Berti, vicepresidente della Fondazione, si è articolato in due appuntamenti: una serata inaugurale all'Alpemare Beach Club dedicata a sostenitori e ospiti e il gala conclusivo a Villa Alpebella, una delle residenze del Maestro, alla presenza di circa 600 benefattori internazionali.

Cuore della raccolta fondi è stata l'asta benefica, condotta da Jacqueline Tower Perkins, che ha proposto opere d'arte, gioielli, creazioni di alta moda, memorabilia ed esperienze esclusive donate da grandi marchi e personalità internazionali. Tra i lotti più contesi il "Rafa Nadal Invitational – Exclusive Private Island Experience" e l'orologio "The Epic X Ceramic – Blue Limited Edition", entrambi aggiudicati per 100 mila euro. A 95 mila euro sono stati battuti il flauto traverso appartenuto ad Andrea Bocelli e due esperienze in barca a vela a Raja Ampat con l'esploratore Johan Ernst Nilson. Tra gli altri lotti di maggior valore figurano una Birkin 25 di Hermès e la "Parade Florentine Plate from the late XIX Century", entrambe aggiudicate per 85 mila euro. La serata è stata accompagnata dalle esibizioni di Gregory Porter, dei Gardiner Brothers, Andrea Lykke e Kris Reichert. Tra i momenti più applauditi il duetto tra Gregory Porter e Andrea Bocelli, che si è esibito anche al pianoforte sulle note di "My Way". Sul palco anche Jodokcello con una performance ispirata a "Pirates of the Caribbean", "Sky Full of Stars" e un medley latino. Il gran finale è stato affidato ancora ad Andrea Bocelli, protagonista di un percorso musicale attraverso alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, da "Mamma" a "Canto della Terra", fino a "Time To Say Goodbye", interpretata insieme ad Andrea Lykke. Tra gli ospiti presenti anche Adrian Grenier, Gregory Porter, Oliver Trevena, Federica Panicucci, Giulio Golia e Yvonne Sciò, insieme a numerosi sostenitori e amici della Andrea Bocelli Foundation.