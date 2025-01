Dopo il rinvio a causa degli incendi di Los Angeles, è arrivato il giorno delle nomination ai premi Oscar 2025. Oggi 23 gennaio, alle 14.30 ora italiana, verranno annunciati titoli e protagonisti che concorreranno all'ambita statuetta nel corso della 97esima edizione degli Academy Award, che si terrà il 2 marzo in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood. L'Italia potrebbe rientrare in più di una categoria.

'Vermiglio' nella cinquina dei Migliori film internazionali?

L'attesa principale è per il verdetto su 'Vermiglio': il film di Maura Delpero, già candidato al Golden Globe, potrebbe finire nella 'cinquina' delle pellicole in lizza per la statuetta come Miglior film internazionale.

'C'è ancora domani', anche Paola Cortellesi può sperare

Trepidazione anche per 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi che, dopo un grandissimo successo di pubblico e critica, è stato inserito tra i 323 lungometraggi ammessi alla corsa per una nomination agli Oscar. Sono tre le categorie in cui il film è eleggibile: Miglior sceneggiatura, Miglior regia e Miglior attrice protagonista.

"Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in 'C’è ancora domani' e averlo presentato tra i film eleggibili agli Oscar", aveva dichiarato Paola Cortellesi in una nota per poi ricordare che le possibilità di ricevere una candidatura sono molto rare. "Ora, chiariamoci: in questo campionato Usa, le probabilità che 'C’è ancora domani' entri nelle cinquine degli Academy Award sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del Giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all’interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane. Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro paese, lo splendido 'Vermiglio' di Maura Delpero".

Gli altri italiani

Ma non finisce qui. L'Italia può sperare anche per il regista italiano Luca Guadagnino con 'Challengers' e per Isabella Rossellini, che per 'Conclave' si è portata a casa la candidatura ai Golden Globe e ai Bafta nella categoria Miglior attrice non protagonista.

I favoriti

I Golden Globe, i riconoscimenti conferiti ai migliori film e alle migliori serie tv dalla stampa estera, hanno aperto la stagione dei premi con una certezza: 'Emilia Pérez' di Jacques Audiard, 'Conclave' di Edward Berger e 'The Brutalist' di Brady Corbert saranno i film più premiati dell'anno. Ma non solo. Tra i favoriti c'è anche 'Anora' di Sean Baker, 'A Complete Unknown' di James Mangold, 'The Substance' di Coralie Fargeat, 'Dune: Part Two' di Denis Villeneuve e 'Wicked' di Jon M. Chu.

In lizza per la statuetta come Miglior attore molto probabilmente ci saranno Adrien Brody per 'The Brutalist', Timothée Chalamet per 'A Complete Unknown', Ralph Fiennes per 'Conclave', Sebastian Stan per 'The Apprentice - Alle origini di Trump' e Colman Domingo per 'Sing Sing'. Mentre Cynthia Erivo per 'Wicked', Karla Sofía Gascón per 'Emilia Pérez', Demi Moore per 'The Substance', Pamela Anderson per 'The Last Showgirl', Angelina Jolie per 'Maria', Tilda Swinton, Fernanda Torres per 'I'm still here', Kate Winslet per 'Lee', Mikey Madison per 'Anora' e Nicole Kidman per 'Babygirl', assente tra le candidate agli 'Oscar inglesi'.

Tra le 'non protagoniste' quasi sicuramente ci saranno Zoe Saldaña e Selena Gomez per 'Emilia Pérez', Felicity Jones per 'The Brutalist' e Jamie Lee Curtis per 'The Last Showgirl' e tra i 'non protagonisti Edward Norton per 'A Complete Unknown', Yura Borisov per 'Anora', Kieran Culkin per 'A Real Pain', Clarence Maclin per 'Sing Sing', Guy Pearce per 'The Brutalist' e Jeremy Strong per 'The Apprentice'.