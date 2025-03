Paola Barale sarà ospite oggi, domenica 23 marzo, a Verissimo. L'attrice e showgirl torna nel salotto di Silvia Toffanin dopo la recente scomparsa della sua mamma, Carla Morra.

Paola Barale, chi è

Paola Barale è nata a Fossaneo, in provincia di Cuneo, il 28 aprile 1967. La sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia per caso grazie alla somiglianza incredibile con l’artista di fama mondiale, Madonna. Viene notata e invitata come ospite a Domenica In e comincia così la sua carriera nel piccolo schermo.

Lavora con personaggi importanti come Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo: ‘La ruota della fortuna’ ‘Tutti x uno’, ‘Festival italiano’, La ruota d’oro’ e e ‘Buona Domenica’ sono alcuni dei programmi in cui Paola Barale era presenza fissa.

Nella primavera del 2010 conduce con Enrico Papi ‘La Pupa e il Secchione 2’ prima di passare nel 2011 in Rai come ospite di Lorella Cuccarini a Domenica In. Nel 2015 in coppia con Luca Tommasini partecipa a Pechino Express 4 e nel 2022 è nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Vita privata

Paola Barale è stata legata sentimentalmente all’ex ballerino Gianni Sperti, che ha sposato nel 1998. Un matrimonio concluso definitivamente nel 2002, quando lei si lega a Raz Degan, fino al 2019.

Gianni Sperti, ospite a Verissimo, ha parlato della separazione dalla showgirl come un periodo molto difficile della sua vita: “Non ero pronto alla separazione e non ero pronto nemmeno alla separazione mediatica. Inoltre mi trovavo a ricominciare da zero”. E ha ammesso: “Lei è stata la lei più importante che ho amato nella mia vita".

Il dolore per la scomparsa della mamma

Paola Barale ha perso recentemente la sua mamma, Carla Morra . Aveva 85 anni. La conduttrice televisiva ha voluto dire addio al genitore con un video postato sul suo profilo social che ritrae mamma e figlia mentre ridono e scherzano insieme. "A me piace ricordarti anche così... quando ti stuzzicavo, insomma ti rompevo le palle. Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina", aveva detto la conduttrice.