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Paola Cortellesi al lavoro sul suo secondo film, uscirà a Natale 2027

La regista e attrice ha battuto il ciak a Roma di 'Tutto quello che conta' (titolo provvisorio)

Paola Cortellesi al lavoro sul suo secondo film, uscirà a Natale 2027
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18 settembre 2026 | 12.46
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo film di Paola Cortellesi è atteso nelle sale per Natale 2027, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Attualmente, la regista e attrice ha battuto il ciak a Roma del suo secondo progetto cinematografico dal titolo provvisorio 'Tutto quello che conta'.

Cortellesi ha firmato la sceneggiatura con Furio Andreotti e Giulia Calenda, ricreando lo stesso team di scrittura del suo fortunato esordio alla regia, 'C'è ancora domani', che ha totalizzato 36 milioni di euro al botteghino italiano con più di 5,5 milioni di spettatori, risultando il film più visto in Italia nel 2023, tanto da superare kolossal internazionali come 'Barbie' e 'Oppenheimer'. '

C'è ancora domani' è stato inoltre venduto in oltre 120 Paesi nel mondo, incassando complessivamente più di 50 milioni di dollari a livello globale grazie a un'ottima tenuta in Europa e Asia. Sulla trama di 'Tutto quello che conta', la regista ha mantenuto il più stretto riserbo e in più occasioni ha sottolineato che si discosterà dall'esordio alla regia. Le riprese della pellicola - prodotta da Our Films - dureranno 11 settimane.

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paola cortellesi paola cortellesi secondo film paola cortellesi film roma cinema news
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