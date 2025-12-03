circle x black
La volta buona, Paola Saluzzi: "Luca Giurato mi salvò la vita, era bontà di cuore"

Il racconto della conduttrice televisiva nel salotto di Caterina Balivo

Paola Saluzzi e Luca Giurato - fotogramma/ipa
03 dicembre 2025 | 15.23
Redazione Adnkronos
"Smisi di mangiare, Luca Giurato mi salvò la vita". Paola Saluzzi, ospite a La volta buona, ha ricordato lo storico conduttore di 'Uno Mattina', scomparso l'11 settembre 2024.

Paola Saluzzi ha ricordato gli anni in cui era a 'Uno Mattina', al suo fianco: "Stavo attraversando un momento difficile nella mia vita privata, ho cominciato a non mangiare più e a fingere con gli altri". Fu proprio Giurato a capire il suo malessere: "Mi offrì un cornetto e mi obbligò a mangiarlo davanti a lui", ha raccontato Saluzzi.

Giurato, racconta ancora la conduttrice, amava il cibo e amava condividerlo con gli altri: "Con lui era costantemente una festa, era bontà di cuore", ha aggiunto.

