"Mi manca tutto questo, per me Ballando è casa". Dopo mesi di silenzio, Paolo Belli torna in tv e lo fa scendendo in pista a 'Ballando con le stelle' dove ha presentato questa sera il suo nuovo brano ''Come se non ci fosse un domani'. Lo storico braccio destro di Milly Carlucci si era allontanato dal piccolo schermo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di Alessandro Magnani, 41 anni.

"Mi auguro che il tempo faccia il suo lavoro e che il mio lavoro mi permetta di tornare qui con leggerezza. Questa è la mia prima uscita di casa pubblica e sono contento di ripartire da Ballando, è difficilissima ma ce la devo fare", ha detto il cantante nella clip di presentazione prima di scendere in pista. In lacrime, Belli ricorda la tragedia avvenuta lo scorso 13 luglio in provincia di Reggio Emilia e dedica un pensiero alla famiglia della vittima: "Voglio solo mandare un abbraccio a mamma Lina e a tutta la famiglia di Alessandro". Il brano, 'Come se non ci fosse un domani', "è dedicato a tutti voi, che mi avete convinto e spronato a tornare a fare il mio lavoro. Il mio traguardo è sempre stato quello di portare serenità agli altri, a tutti voi e anche a me stesso".

Dopo l'esibizione, insieme a tutti i maestri di ballo, Milly Carlucci ha raggiunto il cantautore e lo ha abbracciato: "Bentornato Paolino. Anche io mi voglio unire all'abbraccio per mamma Lina e a tutta la famiglia di Alessandro. La vita - continua la conduttrice - è crudele lascia dei tagli talmente profondi che non c'è niente che li possa riparare. Tantissima solidarietà a tutta la famiglia, la vita poi continua. Oggi siamo qui anche per ricominciare".

Dopo l'applauso del pubblico, Paolo Belli ha aggiunto: "È stato molto difficile ma bisogna andare avanti, mi sono chiuso per tante settimane e poi grazie alla mia famiglia ho capito quanto sia importante tornare a lavorare. Il lavoro è una grande medicina e io l'ho capito ieri quando sono entrato in questo studio che per me è casa".