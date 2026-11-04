circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Chi è Carola Moroni, le prime foto insieme

Chi è il volto accanto al conduttore di Canale 5

Paolo Bonolis - fotogramma/ipa
Paolo Bonolis - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 17.05
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Paolo Bonolis ha una nuova compagna? A oltre tre anni dalla separazione da Sonia Bruganelli, il conduttore avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Carola Moroni. I due sono stati pizzicati insieme da ‘Chi’ a Londra, in atteggiamenti complici.

Gli scatti arrivano direttamente tra le vie del mercato di Covent Garden a Londra, dove Bonolis è stato visto abbracciare Carola con naturalezza. La relazione, secondo quanto si legge sul magazine, andrebbe avanti da tempo. I due si sarebbero conosciuti quasi un anno fa, poco prima delle festività natalizie.

Carola Moroni è nata a Roma, ha 32 anni ed è un volto già noto al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2023 come tentatrice nel programma ‘Temptation Island’. Oltre all'attività di influencer e imprenditrice digitale, Moroni è laureata in Informatica e da giovanissima ha gestito un locale a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza