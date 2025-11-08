circle x black
Cerca nel sito
 

Vessicchio, il dolore di Fabio Fazio: "Sono sconvolto, persona meravigliosa"

Il celebre direttore d'orchestra si è spento questo pomeriggio al San Camillo di Roma

Fabio Fazio, Peppe Vessicchio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio, Peppe Vessicchio - fotogramma/ipa
08 novembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa". Sono queste le prime parole di Fabio Fazio dopo la notizia della morte di Peppe Vessicchio, scomparso questo pomeriggio al San Camillo di Roma, a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.

Il conduttore televisivo ha condiviso il messaggio sulla piattaforma X. A seguire è arrivato anche l'addio al celebre direttore d'orchestra dal profilo ufficiale della trasmissione 'Che tempo che fa': "Con grande tristezza riceviamo la notizia della scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Grazie di tutto Maestro".

Fabio Fazio ha condotto diverse edizione del Festival di Sanremo, tra cui quella del 2000. Stessa edizione in cui Peppe Vessicchio ha diretto l'orchestra nell'esibizione degli Avion Travel che vinsero con il brano 'Sentimento'.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
peppe vessicchio fabio fazio che tempo che fa peppe vessicchio morto
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza