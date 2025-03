Il film su Peppino di Capri in onda questa sera, lunedì 24 marzo, in prima serata su Rai 1

Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasio, protagonisti di 'Champagne - Peppino di Capri', sono stati ospiti di Caterina Balivo a 'La volta buona'. Il piccolo Alessandro è il bambino prodigio che il pubblico ha avuto già modo di conoscere nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 quando ha suonato al piano 'Champagne'.

Gli attori di Champagne

"Ho cominciato a suonare quando avevo tre anni, il pianoforte è la mia passione più grande", ha raccontato Alessandro Gervasio, che ha soli 6 anni e ammette di amare la musica di Freddy Mercury.

“Champagne – Peppino di Capri” è un film tv prodotto da Rai Fiction e O' Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini che andrà in onda in prima serata stasera, lunedì 24 marzo, su Rai 1. Un film che racconta la vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primi anni ’70.

Peppino di Capri, oggi ha 85 anni, e ha voluto ringraziare il cast con un videomessaggio inedito: "Grazie a Cinzia e a tutti gli attori per aver reso la mia vita un film. Spero che anche il pubblico si emozioni come me. Ciao a tutti".

Alessandro Gervasi, chi è

Nato a Erice nel 2018, Alessandro ha scoperto la sua passione per la musica durante la pandemia, osservando il padre suonare. A tre anni, una tastierina giocattolo è diventata il suo primo strumento, con cui ha imparato da solo a suonare l'inno nazionale. Da lì, un percorso inarrestabile: Alessandro ha dimostrato di possedere l'orecchio assoluto, una dote rara che gli permette di riconoscere suoni e rumori con precisione.

A maggio 2024, ha vinto il primo premio in un concorso musicale internazionale, e ad agosto dello stesso anno un video di un'improvvisazione con un campione del mondo di fisarmonica è diventato virale, portandolo al casting della fiction 'Champagne' di Cinzia TH Torrini. Inizialmente titubanti, i genitori si sono fidati della regista e Alessandro ha vissuto l'esperienza con entusiasmo, tanto da chiedere come regalo di compleanno il ciak del film.

La sua passione lo porta a 'litigare' con il padre per poter suonare il pianoforte e a festeggiare il suo sesto compleanno a San Marino, dove ha vinto il primo premio in un concorso diretto da Beppe Vessicchio, incantando la giuria con la sua interpretazione di 'Libertango' di Astor Piazzolla. Alessandro prende lezioni di pianoforte, che si prolungano sempre oltre il previsto per la sua sete di conoscenza, e suona anche a quattro mani con il suo maestro. Definito "fenomeno" e "bambino prodigio", Alessandro, con il supporto della famiglia, coltiva il suo talento con la leggerezza tipica della sua età.