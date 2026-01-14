circle x black
Cerca nel sito
 

Pier Silvio Berlusconi, 34 anni del Tg5: "Come il buon vino, migliora nel tempo"

L'ad Mfe: "Il Tg5 è l’esempio a cui guardiamo anche per Spagna e Germania, dove ce l'abbiamo fatta ma la sfida è tostissima"

Ufficio stampa Mediaset, Piersilvio nello studio del Tg5 a Roma
Ufficio stampa Mediaset, Piersilvio nello studio del Tg5 a Roma
14 gennaio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il Tg5 compie 34 anni. Pier Silvio Berlusconi ha voluto festeggiare l'anniversario di persona, ieri pomeriggio, con un blitz e un discorso nello studio della testata ammiraglia Mediaset: "Il Tg5 è come il buon vino, migliora nel tempo".

L'ad di Mfe è arrivato al centro di produzione Mediaset del Palatino a Roma, proprio nel giorno del compleanno del tg, nato il 13 gennaio del 1992. Accolto dal direttore Clemente J. Mimun, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di fronte alla redazione riunita per l'occasione ed ha esordito: "Partiamo con un bel buon compleanno TG5!" Poi ha lodato i traguardi della testata: "34 anni di successi, 19 anni del nostro Direttore e di uno dei fondatori: non è per nulla scontato. 34 anni di modernità, di tempismo, di autorevolezza, di presenza costante, di garbo, che è una parola che per me ha davvero tanta importanza. Noi, di qualunque cosa si parli, abbiamo un modo che riflette sensibilità e grande attenzione nei confronti degli argomenti e del nostro pubblico. Quindi davvero bravi".

Poi, l'ad Mediaset ha aggiunto: "Oggi pensavo a cosa posso dire in più, oltre che dire quanto successo e quanto buon lavoro fate. E mi è venuto in mente che il Tg5 è come il buon vino: è una cosa preziosa e abbastanza unica. Il buon vino, e il nostro telegiornale, migliora con il tempo. Ma per poter migliorare con il tempo deve essere fatto ad arte, deve essere curato con grande attenzione, con un grande lavoro e deve essere fatto, cito il nostro direttore, da una squadra coesa. Così è partito. Oggi quella squadra si è allargata: ci sono elementi fondanti, importantissimo, e ci sono tante presenze nuove. È questo che ci rende, vi rende, davvero unici. Siete fantastici. Grazie", ha aggiunto l'ad.

L'ad di Mfe: "È una sfida tostissima"

Che ha poi parlato dei grandi successi internazionali del Gruppo MFE - MediaForEurope: "Voi avete scritto e letto del nostro progetto internazionale. Germania: sembrava impossibile. Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta alla grande. Siamo all’inizio dell’inizio. Perché, ragazzi, è una sfida tostissima. La televisione è un business, come lo chiamano gli analisti della finanza, maturo. Perché della torta della pubblicità di cui ci nutriamo noi una fetta sempre più grande è mangiata dal web, che vuol dire al 99% da queste gigantesche multinazionali americane, non da realtà locali. E questo non è bello per noi che siamo europei e viviamo invece di tradizione e di forza sul territorio. Vi assicuro che il lavoro da fare è tantissimo. Siamo all’inizio, bisogna essere prudenti, bisogna essere molto concreti, bisogna avere tempismo e agire in fretta. Il progetto è bellissimo perché lo porteremo a uno rendendo più grande tutto ciò che così può e deve essere. La tecnologia, l’organizzazione, l’intelligenza artificiale, alcune cose che riguardano il prodotto che ci faranno investire di più. Ma manterremo e vogliamo rafforzare il legame con il territorio nei singoli Paesi. Non è mai stato fatto e vi assicuro che farlo non è per niente facile", ha detto Piersilvio Berlusconi, che ha ricevuto grandi complimenti da Mimun per i traguardi raggiunti: “Devo dirti che hai un coraggio da leone, e questa avventura a me piace moltissimo, perché è bello essere proiettati nel futuro”, ha detto il direttore del Tg5.

Prima di congedarsi, l'ad ha detto: "Cosa vi posso chiedere? Due cose. La prima: fate il tifo! Perché bisogna sentire che l’azienda è con me e con tutti noi in questo progetto. La seconda - che vi assicuro e non vi dico per farvi un altro complimento ma perché è la verità: l’esempio in termini di qualità sull’informazione che noi dobbiamo estendere e portiamo in tutti gli altri paesi è il Tg5 e anche il resto dell’informazione di Mediaset, a partire da questo centro produttivo. Il Tg5 è l’esempio a cui guardiamo. Stiamo già lavorando per fare qualcosa di simile in Spagna e, con grande garbo, anche in Germania". .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tg5 Mediaset Berlusconi anniversario televisione
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza