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È morto Pierre Deny, star di 'Emily in Paris': aveva 69 anni

L'attore francese è morto a 69 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica

Pierre Deny - fotogramma/ipa
Pierre Deny - fotogramma/ipa
27 maggio 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attore francese Pierre Deny, noto al pubblico internazionale per la sua partecipazione alle stagioni tre e quattro della serie Netflix 'Emily in Paris', è morto lunedì 25 maggio all’età di 69 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

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La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso una dichiarazione diffusa ai media francesi. Secondo quanto comunicato dalle figlie, la malattia avrebbe avuto un decorso improvviso e particolarmente aggressivo. Nella serie Netflix con Lily Collins protagonista, Deny interpretava Louis de Léon, amministratore delegato del gruppo Jvma e figura centrale nel mondo della moda raccontato da 'Emily in Paris'.

Attore di lunga carriera, Pierre Deny aveva iniziato a recitare in teatro negli anni Ottanta, diventando poi un volto noto della televisione francese. In patria aveva preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui le serie 'Fabio Montale' e 'Il comandante Florent'.

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Emily in Paris Sclerosi laterale amiotrofica
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