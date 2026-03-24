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Pietro Delle Piane al Gf Vip, l'abbraccio (e l'addio) con Antonella Elia: cosa è successo

Il confronto andato in onda nel corso della puntata di oggi

Pietro Delle Piane, Antonella Elia - Gf Vip
Pietro Delle Piane, Antonella Elia - Gf Vip
25 marzo 2026 | 00.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiamata speciale per Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip stasera, martedì 24 marzo, è entrato in Casa Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato, per un confronto diretto con la concorrente perché, a suo dire, non "ha avuto la possibilità di farlo fuori dal reality".

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Antonella Elia ha spiegato le ragioni del suo allontanamento: "Io non penso che Pietro mi abbia amato veramente. C'erano troppi problemi, troppe incomprensioni tra di noi. Ha sempre prevalso la fiction, eravamo parte di un gran chiacchericcio. Nell'intimità sono successe cose brutte, ecco perché poi ho deciso di mettere un punto".

"Mi dispiace umiliarti, io ti voglio bene. Non voglio trattarti così, non voglio dimostrarti tanta indifferenza", ha esordito la concorrente nel confronto faccia a faccia.

Delle Piane ha rivelato per quali motivo ha deciso di avere un confronto con l'ex fidanzata: "Io ci sono rimasto molto male per le cose che hai detto sul nostro rapporto, definendolo finto". L'attore ha ricordato gli aspetti 'positivi' della loro relazione, ma per Antonella Elia non sembra ci sia alcun modo per recuperare il rapporto: "Io adesso ricordo solo le cose brutte. Con te mi sono divertita, ma ho sofferto tanto", ha sottolineato Elia non entrando nei dettagli.

"Devi tutelarti Pietro, devi smettere di umiliarti. Altrimenti le persone pensano che tu sia una cattiva persona", ha aggiunto la concorrente in lacrime, stringendo le mani dell'ex fidanzato. I due si sono lasciati con un lungo abbraccio, che ha avuto il sapore di un addio definitivo, augurandosi buona fortuna per il futuro.

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adriana volpe antonella elia pietro delle piane grande fratello
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