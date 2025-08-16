circle x black
Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la vita privata

Due figli e tre nipoti, era diventato anche bisnonno. Da Alida Chelli a Katia Ricciarelli, le donne della sua vita

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli
16 agosto 2025 | 21.51
Pippo Baudo, morto oggi 16 agosto 2025 all'età di 89 anni, è stato padre di due figli: Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, nato nel 1962 e riconosciuto dal presentatore nel 1996 dopo una breve vicenda legale, e Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente, nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi. Baudo è diventato nonno di Nicholas e Nicole (2010), gemelli figli di Tiziana, e di Sean (1990), figlio di Alessandro, che lo ha reso bisnonno.

Dopo una relazione di sette anni con Alida Chelli ed una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 si sposò in seconde nozze con la cantante lirica Katia Ricciarelli, dalla quale si è separato nel 2004.

