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Pitbull torna in Italia e registra tutto esaurito: lo show dei 'calvi' all'Unipol Dome

Il successo del rapper statunitense, tornato dopo dieci anni

Pitbull - fotogramma/ipa
Pitbull - fotogramma/ipa
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10 novembre 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
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Calotte calve, pizzetti finti ed entusiasmo alle stelle. Dopo oltre dieci anni dall’ultimo concerto in Italia, Pitbull è tornato a esibirsi nel nostro Paese con il suo 'I'm Back Tour', facendo tappa ieri sera, lunedì 9 novembre, all'Unipol Dome di Milano per l'unica data italiana.

Un ritorno all'insegna del divertimento e della nostalgia, dopo il Guinness World Record conquistato al BST Hyde Park di Londra per il più grande raduno di persone con calotte calve. Anche il pubblico milanese ha risposto all'appello di Mr. Worldwide, pronto a celebrare i suoi più grandi successi: da 'Give Me Everything' a 'Timber', passando per 'International Love' e 'Fireball', i suoi più grandi successi che hanno fatto del suo nome una vera etichetta per le nuove e vecchie generazioni.

Sul palco, dove il rapper statunitense è arrivato con uno smoking nero e occhiali a goccia, non sono mancati anche i brani del suo nuovo album, 'Pitcoin', il quattordicesimo della sua carriera, pubblicato lo scorso 9 ottobre. Un disco che conta 24 tracce e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Kiss, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo e Gente de Zona. Pitbull non ha deluso il suo pubblico, portando a Milano tutta l'energia che da sempre lo contraddistingue e registrando un tutto esaurito.

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