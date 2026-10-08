È successo ieri, mercoledì 7 ottobre, mentre andava in onda 'Fin che la barca va'
La polizia interrompe in diretta 'Fin che la barca va', il programma di Rai3 condotto da Piero Chiambretti. Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 7 ottobre, il padrone di casa stava intervistando lo scrittore Giampiero Mughini quando l'intervista è stata improvvisamente interrotta dalla presenza delle forze dell'ordine.
La particolarità del programma è proprio la sua location: il Tevere. Chiambretti porta infatti i suoi ospiti a bordo di un'imbarcazione, autorizzata alla navigazione. Nel corso dell'intervista con Mughini, alcuni agenti di polizia li hanno interrotti: "C’è la polizia. Ci stanno per arrestare. Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati", ha detto Chiambretti alle forze dell'ordine, continuando a registrare.
Poi, parlando direttamente al pubblico da casa, ha aggiunto il conduttore: "Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda“. Poi, direttamente alla polizia: “Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?”. E in attesa di capire, Chiambretti con il solito tono ironico ha aggiunto: "Secondo me sono di Mediaset".