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Chiambretti intervista Mughini, Polizia li ferma in diretta su Rai3: "Siamo autorizzati"

È successo ieri, mercoledì 7 ottobre, mentre andava in onda 'Fin che la barca va'

Piero Chiambretti, Giampiero Mughini - Fin che la barca va, Rai3
Piero Chiambretti, Giampiero Mughini - Fin che la barca va, Rai3
08 ottobre 2026 | 13.02
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

La polizia interrompe in diretta 'Fin che la barca va', il programma di Rai3 condotto da Piero Chiambretti. Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 7 ottobre, il padrone di casa stava intervistando lo scrittore Giampiero Mughini quando l'intervista è stata improvvisamente interrotta dalla presenza delle forze dell'ordine.

La particolarità del programma è proprio la sua location: il Tevere. Chiambretti porta infatti i suoi ospiti a bordo di un'imbarcazione, autorizzata alla navigazione. Nel corso dell'intervista con Mughini, alcuni agenti di polizia li hanno interrotti: "C’è la polizia. Ci stanno per arrestare. Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati", ha detto Chiambretti alle forze dell'ordine, continuando a registrare.

Poi, parlando direttamente al pubblico da casa, ha aggiunto il conduttore: "Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda“. Poi, direttamente alla polizia: “Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?”. E in attesa di capire, Chiambretti con il solito tono ironico ha aggiunto: "Secondo me sono di Mediaset".

 

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Fin che la barca va Polizia Rai3
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