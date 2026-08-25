Power Hits Estate di RTL 102.5, il tormentone dell’estate si decide il 1° settembre all’Arena di Verona

evento, giunto alla decima edizione, è sold out e sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play

Il tormentone dell’estate 2026 sarà proclamato il 1° settembre all’Arena di Verona, durante il Power Hits Estate di RTL 102.5. L’evento, giunto alla decima edizione, è sold out e sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play.

Sul palco dell’Arena saliranno alcuni dei principali protagonisti della musica italiana e internazionale e le canzoni più trasmesse dalle radio durante l’estate. La serata decreterà il vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, al termine di una stagione caratterizzata dalle grandi hit dell’airplay radiofonico.

La line up comprende Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Anna, Bresh, Delia, Ditonellapiaga, Emma, Ernia, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Irama, J-Ax, Levante, Marco Masini, Merk & Kremont, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tonypitony. Nel corso della serata sono inoltre attese altre sorprese e nuovi ospiti.

Power Hits Estate, dieci anni di musica

Per il decimo anno consecutivo l’Arena di Verona ospita il Power Hits Estate di RTL 102.5, diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. Lo show riunisce sullo stesso palco le canzoni più ascoltate della stagione e gli artisti protagonisti dell’airplay radiofonico.

L’edizione 2026 è stata preceduta dall’evento del 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, che ha dato ufficialmente il via all’estate di RTL 102.5.

Come viene scelto il Power Hit dell’estate 2026

Anche quest’anno RTL 102.5 collabora con EarOne per la realizzazione delle classifiche. I dati sull’airplay radiofonico vengono rilevati su un campione di oltre 150 emittenti nazionali, regionali e locali.

Le classifiche sono integrate con le preferenze espresse dagli ascoltatori di RTL 102.5 attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play. La classifica settimanale individua il brano primo classificato di ogni settimana, mentre la classifica generale stabilisce il Power Hit dell’estate 2026.

I premi del Power Hits Estate 2026

Durante la serata del 1° settembre saranno assegnati diversi riconoscimenti.

Il premio principale sarà il RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, destinato alla canzone vincitrice dell’estate.

Saranno inoltre assegnati:

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI, al singolo italiano più venduto tra il 29 maggio e il 27 agosto 2026, sulla base dei dati NIQ Italia;

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio tra il 31 maggio e il 28 agosto 2026;

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE, al brano pubblicato nel 2025 o nel 2026 più eseguito negli eventi musicali in Italia tra il 1° giugno e il 28 agosto 2026;

RTL 102.5 Power Hits Top Album 2026, all’album più venduto nel periodo compreso tra il 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026, secondo i dati NIQ Italia.

I conduttori

A condurre il Power Hits Estate 2026 saranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali.

L’hashtag ufficiale dell’evento è #RTL1025phe26.

Il 2 settembre il Radio Zeta Future Hits Live

Il giorno dopo, sempre all’Arena di Verona, sarà la volta del Radio Zeta Future Hits Live, giunto alla quinta edizione. Sul palco saliranno, tra gli altri, Aka 7even, Alfa, Angelina Mango, Anna, Artie 5ive, Baby K, Bresh, Clara, Delia, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Irama, J-Ax, LDA, Leo Gassmann, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Mr.Rain, Nayt, Sangiovanni, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony, Tredici Pietro e 22simba.