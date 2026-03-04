Premio Film Impresa, prosegue il racconto delle aziende tra opere in concorso﻿

Dopo l’entusiasmante giornata inaugurale, la quarta edizione di Premio Film Impresa 2026 è entrata nel vivo con un secondo appuntamento interamente dedicato alle proiezioni delle opere in concorso e a due programmi speciali che hanno messo al centro il rapporto tra impresa, territorio e comunità. Il Premio è ideato e realizzato da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema.

La seconda giornata si è aperta con la proiezione speciale del docufilm “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per il Gruppo FS, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena De Rosa. La proiezione è stata preceduta da una conversazione tra Giampaolo Letta e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Gruppo FS, mentre al termine del film Mario Sesti ha dialogato con i registi e il cast. Un film corale che attraversa il mondo ferroviario attraverso le storie di sei passeggeri, raccontando il treno non solo come mezzo di trasporto ma come spazio simbolico di incontro, trasformazione e realizzazione personale. La narrazione, costruita su un montaggio alternato e su uno sguardo intimo e diretto, restituisce la capillarità del Gruppo FS come scenario vivo di micro-universi quotidiani, tra paesaggi, connessioni e aspirazioni individuali.

Nel corso della mattinata sono poi cominciate le proiezioni delle opere in concorso, accompagnati dalla presenza degli autori e i rappresentanti delle imprese protagoniste. Prima dell’avvio, spazio anche ai “Corti dal Csc – Comunità e Impresa Flash”, con la proiezione di Piccoli calabresi sul Lago Maggiore… Nuovi ospiti della colonia di Suna di Ermanno Olmi (1953), seguita nel pomeriggio da Sud come nord di Nelo Risi (1957). L’Area Doc I a cura di UniCredit ha presentato: 'Il sogno di Carlo' di Matteo Bellizzi. Produzione: Matteo Bellizzi per Fondazione Marazzato; 'Aiutarsi Prevenendo' di Alberto Di Pasquale. Produzione: ONOFF Produzioni per DiagnostiCare Onlus; 'Angioedema Real Life - Diario di bordo' direzione Itaca di Ruggero Rollini. Produzione: The List per Takeda Italia; 'Rosetti Marino | 100 Years Young' di Giovanni Pitscheider. Produzione: Cacao Design per Rosetti Marino; 'Le Vie del Basilico' di Alessandro Lucente. Produzione: Storymakers per Barilla Group; 'Generazioni in crescita. 40 anni con 'Lavoriamo insieme'' di Ruggiero Torre. Produzione: Meeting Planner per Società Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme” ETS.

Nel pomeriggio spazio all’Area Narrativa a cura di Umana, che ha presentato: 'Mario in tHERApia – la sindrome dell’abbandono e Mario in tHERApia – ipnosi' di Alessio Lauria. Produzione: Save the Cut per Hera; 'Il viaggio è appena iniziato' di Riccardo Calamandrei. Produzione: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme; 'Pane Amore e Libertà' di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti. Produzione: Guasco per Magazzini Gabrielli; 'La nostra via della seta' di Giandomenico Lupi. Produzione: Confindustria Ascoli Piceno; 'Il primo giorno – generazione talento' di Daniele Barbiero. Produzione: Save the Cut per ELIS e Poste Italiane; 'Pulcinella inventa la Pizza' di Stefan Stechel. Produzione: Amber Consulting; 'Punti nascosti' di Beatrice Baldacci. Produzione: Giffoni Innovation Hub e Anemone Film; 'EUREKA! Storia di una invenzione impossibile' di Damiano Realini. Produzione: Pluma Pictures per IBSA Institut Biochimique; 'Giuro' di Antonio Palumbo. Produzione: Oz Film per Inail – Direzione Regionale Puglia; 'Volvo Trucks VLEx – Trasforma la tua passione' di Andrea Viotti. Produzione: Double Vision Film per Volvo Trucks Italia; 'Vista Hotel' di Damiano Giacomelli. Produzione: YUK! Film per Interno Marche Design Experience Hotel.

La seconda giornata si è conclusa con il programma speciale dedicato al Gruppo Lavazza. Dopo la proiezione del corto dall’Archivio Storico Lavazza, 'Lavazza, il piacere del cinema: dal racconto sensoriale del prodotto alla scoperta del cinema' a cura di Caterina Taricano, è stato presentato il docufilm 'Nuvola'', ideato da Virginio Briatore, con direzione creativa di Francesca Molteni e regia di Luca Caon, prodotto da Muse Factory of Projects. La proiezione è stata accompagnata da una conversazione che ha coinvolto Francesca Molteni e Antonio Calabrò, Presidente Gruppo Tecnico Cultura d’Impresa Confindustria, insieme ad Alessandra Bianco, Direttore Corporate Communication Gruppo Lavazza, Marco Gay, Presidente Unione Industriale Torino, e Maurizio Tarquini, Direttore Generale Confindustria, animata da Giampaolo Letta e Mario Sesti. Il film racconta l’intervento di rigenerazione urbana sviluppato attorno alla sede Lavazza di Torino, in dialogo costante con il quartiere Aurora e con l’identità della città. Fortemente sostenuto dalla quarta generazione della famiglia Lavazza, il progetto dell’Headquarter coniuga visione strategica e responsabilità d’impresa, trasformando un’area industriale dismessa in uno spazio aperto e integrato nel tessuto urbano, capace di generare ricadute sociali e culturali positive. Attraverso ambienti, persone e relazioni quotidiane, il docufilm restituisce l’identità di un luogo che, a otto anni dall’inaugurazione, si conferma esempio concreto di trasformazione e valore condiviso.

La quarta edizione di Premio Film Impresa si avvia verso la giornata conclusiva del 4 marzo, che culminerà con la cerimonia di premiazione e l’assegnazione dei Premi Speciali a Sergio Castellitto, Pif, Giuseppe Tornatore, Brunello Cucinelli e alla Maison Hermès, oltre alla novità del Premio alla migliore musica originale a cura di Caterina Caselli e Sugar Publishing.

