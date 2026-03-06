circle x black
Premio Film Impresa, quarta edizione al Cinema Quattro Fontane di Roma

06 marzo 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è conclusa al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. La manifestazione, che per tre giorni ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell'audiovisivo, ha confermato la crescita dell'interesse verso il racconto cinematografico dell'impresa. Oltre duecento i film candidati da tutta Italia e numerosi gli incontri, le proiezioni e i momenti di confronto che hanno animato il programma della rassegna, culminata con la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici nelle diverse categorie e con l'assegnazione dei riconoscimenti speciali.

