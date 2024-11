Puff Diddy e i suoi amici e collaboratori avrebbero compiuto "atti inappropriati con Justin Bieber". A rivelarlo è l'ex dirigente discografico Marion 'Suge' Knight secondo il quale Sean 'Diddy' Combs avrebbe spinto Bieber a compiere viaggi romantici con altri uomini "adulti e di successo". Knight ha fatto queste affermazioni in un'intervista in carcere - sta scontando una condanna a 28 anni di reclusione per omicidio - con Michael Franzese, pubblicata su YouTube. "Tutti sanno cosa ha fatto Puffy", ha esordito secondo quanto si legge su diversi media internazionali.

Puff Daddy, al secolo Sean John Love Combs, è stato arrestato lo scorso 16 settembre con l'accusa di presunti abusi e traffico sessuale e rischia una condanna pesantissima.

"È stata la cosa più triste del mondo quello che hanno fatto a Justin Bieber", ha detto. "Hanno fatto sesso con lui. Odio dirlo perché mi piace molto Justin Bieber. Mi dispiace per Justin Bieber", ha affermato il cofondatore della Death Row Records aggiungendo: "Avrebbe potuto essere più grande di Michael Jackson, ma la questione delle droghe e delle cose, quello che" Diddy "ha permesso a questi uomini adulti di fare a questo ragazzino è stato malsano e fottuto. Nessun uomo adulto dovrebbe sballarsi, drogarsi e bere con i ragazzi".