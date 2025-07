Puntasacra Film Fest accende l’Idroscalo di Ostia

Luce sull’Idroscalo di Ostia. Un angolo spesso dimenticato ritrova smalto e nuova vita grazie al Puntasacra Film Festival, la kermesse estiva di Alice nella Città, nata dal dialogo dei due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli con Francesca Mazzoleni. La quarta edizione si apre venerdì 11 giugno e il pubblico troverà uno spazio rinnovato e più accogliente e funzionale.

Quest’anno è stato attivato un intervento da parte del Comune di Roma Capitale e del X Municipio che ha reso il piccolo borgo di periferia un po’ meno isolato grazie a un'opera di riqualificazione che ha ripristinato il manto stradale che porta all’idroscalo e ripulito l’area sostituendo e rinnovando i cassonetti stradali. Un’operazione che, non solo ha permesso di rendere l’arena più accessibile e fruibile al pubblico, ma ha messo in luce la bellezza di questo ultimo tratto di lungomare dove confluisce la foce del Tevere migliorando gli spazi e la vita di coloro che li abitano al di là dei dieci giorni festival.

Si parte venerdì con la proiezione alle ore 20 di 'Non essere cattivo' di Claudio Caligari che sarà presentato, a 10 anni dall’uscita nelle sale, da uno dei suoi protagonisti Luca Marinelli insieme allo scrittore e sceneggiatore Giordano Meacci, al produttore Simone Isola e all’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio.

Dieci giorni di programmazione, a piazza dei Piroscafi, con film ed eventi speciali a ingresso gratuito che da quest’anno saranno arricchiti anche dalla collaborazione con il Festival Internazionale di Roma Letterature: sabato 19 luglio si terrà l’incontro con lo scrittore Nicola Lagioia dal titolo 'La guerra come malattia della specie. La mutazione antropologica come condanna'. Il reading sarà seguito dalla proiezione di 'Accattone' di Pier Paolo Pasolini per ricordare i 50 anni dalla morte del poeta corsaro. Dopo il successo delle prime tre edizioni, la manifestazione propone anche quest’anno un programma ricco di film in prima visione, grandi successi, film d’autore e film rivelazione della stagione appena trascorsa.

Non mancheranno i film d’autore, a cominciare dal capolavoro cult di Nanni Moretti 'Caro diario' in programma sabato 12 luglio introdotto da Ilaria Ravarino per proseguire con il pluripremiato 'Il tempo che ci vuole' con cui Francesca Comencini ha voluto rendere omaggio al papà Luigi e che sarà introdotto martedì 15 luglio dalla stessa regista insieme al direttore della fotografia Luca Bigazzi; il kung-fu movie 'La città proibita' accompagnato giovedì 17 luglio dal regista Gabriele Mainetti fresco vincitore del Nastro d’Argento e il commovente 'Vita da grandi' di Greta Scarano che chiuderà la manifestazione, domenica 20 luglio.

Tra gli ospiti più attesi Edoardo Leo che mercoledì 16 luglio presenterà al pubblico di Ostia 'Non sono quello che sono', rilettura in chiave contemporanea dell''Otello' di William Shakespeare da lui stesso diretto e interpretato, e Vittoria Puccini che venerdì 18 luglio introdurrà 'Il giardino delle vergini suicide' di Sofia Coppola. Tra le rilevazioni della stagione appena trascorsa 'Linda e il pollo', pluripremiato film d’animazione scritto e diretto da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach che parla dell'infanzia dal punto di vista di un bambino e che sarà presentato domenica 13 luglio dalla stessa regista e sceneggiatrice, e il film 'Luce' di Silvia Luzi e Luca Bellino in programma lunedì 14 luglio e introdotto dai registi insieme alla scrittrice Teresa Ciabatti.

La kermesse si presenta come una realtà unica nel suo genere, lontana dalle mappe culturali della città e dalla logica commerciale dell'industria cinematografica. Un’iniziativa necessaria che mette il cinema al centro di un progetto culturale e di inclusione importante per una delle periferie più ai margini della Capitale. L'arena si inserisce all'interno del programma 'Ostia, un mare di cultura', il nuovo programma di Roma Capitale che porta spettacoli e iniziative sulle spiagge libere di Ponente, inaugurando un inedito palcoscenico in riva al mare, ed è promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l'Associazione culturale Playtown Roma e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.