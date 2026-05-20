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Pupo, morta la mamma Irene: "Volata in cielo con una parte di me"

L'artista ha condiviso un post sui social

Pupo con la mamma Irene - (Foto da Instagram)
Pupo con la mamma Irene - (Foto da Instagram)
20 maggio 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lutto per Pupo: è morta la mamma. L'artista lo ha annunciato con un post sui social in cui ha condiviso delle foto con lei.

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"Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me", si legge nel messaggio.

Qualche giorno fa Pupo, ospite di Caternina Balivo su Rai1 a 'La volta buona' aveva fatto sapere che non stava vivendo un periodo sereno dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: "Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene", aveva detto. "Mia mamma è diventata il mio punto di riferimento - aveva continuato - che mi ha ricongiunto con la realtà, con le difficoltà della vita che in questo caso sono di insegnamento".

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pupo pupo lutto pupo morta mamma pupo morta mamma irene
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