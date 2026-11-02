Queens Of The Stone Age, una data a Pordenone a giugno 2027

I Queens of the Stone Age tornano in Italia. Josh Homme e compagni presenteranno il loro nuovo album 'Perfecth' in un tour europeo nel 2027, che toccherà l’Italia con una data domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino di Pordenone. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 5 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10 di venerdì 6 ottobre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore porteranno in Europa, la prossima estate, le loro performance magnetiche ed esplosive, proponendo brani del nuovo album e ripercorrendo la loro vasta carriera. Prodotto da Homme e dal membro della band Michael Shuman, Perfecth, il nuovo album uscito il 30 ottobre, è stato realizzato nello spirito del Kintsugi - l'arte giapponese di riparare la ceramica rotta riempiendo le crepe con l'oro - secondo la quale ciò che è andato in frantumi diventa più bello attraverso l'atto della riparazione. È un album che avrebbe potuto essere realizzato solo in questo momento, grazie all’evoluzione dei membri della band come gruppo e al raggiungimento di una nuova consapevolezza conquistata con fatica. Le nove canzoni ripercorrono diverse forme d'amore: la famiglia, gli amici e le altre persone, importanti e non. Gli amori che ti spezzano oltre ogni possibilità di sopravvivenza e quelli che ti rimettono insieme.

Nata da sessioni registrate in luoghi che vanno da New Orleans a Los Angeles, la musica risulta senza paura e confini, cupa e minacciosa, delicata e bizzarra. Qui, i Queens hanno ricomposto in armonia frammenti accumulati nel corso di un’intera carriera. "Ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso - afferma Homme -. Ed è proprio questo il punto, perché cerca di ricucire tutte queste emozioni legate all'amore, alla lussuria, alla stupidità e a quel tipo di saggezza che arriva da tutto ciò come un dono".