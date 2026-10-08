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Dai mercati in Nigeria alle passerelle di Chanel, la storia di Rachel Ojuromi

Rachel ha 22 anni e aveva un sogno: sfilare per la Fashion Week

Rachel Ojuromi - Instagram
Rachel Ojuromi - Instagram
08 ottobre 2026 | 11.21
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Una storia che merita di essere raccontata. Rachel Ojuromi ha 22 anni e aveva un sogno: sfilare per le passerella dell'alta moda. E ci è riuscita. Ha cominciato la sua 'carriera' sfilando tra le strade del marcato di Lagos, in Nigeria. Ma il suo obiettivo era quello di farsi notare dai grandi brand di moda.

Rachel ricreava look con i capi che riusciva a trovare tra le bancherelle dei mercati, li indossava e poi veniva ripresa con un Iphone mentre sfilava tra i vicoli, in mezzo alla gente. I filmati, realizzati con un montaggio ad hoc, e girati dal fotografo Odey Ikp, sono stati poi pubblicati sul suo profilo Instagram col nome 'giverachelashot' ossia "date a Rachel una chance".

Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Grazie a un video diventato virale in cui Rachel ricreava dei look partendo dall'ispirazione Chanel, la giovane 22enne è stata notata da Matthieu Blazy, direttore creativo del brand che ha deciso di volerla al suo fianco. Rachel Ojuromi ha realizzato così il suo sogno: è stata catapultata al Grand Palais di Parigi, sulla passerella di Chanel durante la Paris Fashion Week per la collezione Primavera/Estate 2027 firmata da Matthieu Blazy.

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