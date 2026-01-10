Rai: domani a 'In mezz’ora' reportage esclusivo di Monica Maggioni dalla Groenlandia

Domani in onda una nuova puntata di 'In Mezz’ora', il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni alle 14.30 su Rai3. Perché la Groenlandia è diventata centrale per la geopolitica mondiale? E le parole di Trump, quando dichiara che nulla dell’ordine mondiale degli ultimi 80 anni ha ancora senso e che non ha più bisogno del diritto internazionale, vanno prese davvero sul serio? Un reportage esclusivo di Monica Maggioni dalla regione artica per scoprire una terra molto diversa da quella che si immagina: un paese ricco di contraddizioni, abitato da pochissime persone, luogo chiave sia per la ricchezza delle sue risorse - le terre rare - che per la posizione strategica al centro delle nuove rotte navali.

Al centro della puntata le risposte sulle nuove crisi globali, con molte voci inedite, dalla questione Venezuela e quella dell’Iran, paesi che sono strettamente legati tra loro, ed infine: quali sono gli obiettivi di Trump anche su questo fronte?