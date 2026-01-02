circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

02 gennaio 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

01:00 (anziché 01:15) Che tempo fa

01:05 Sottovoce e dintorni

02:35 Ciao Maschio

04:00 Telefilm Il Commissario Rex 3: “Il ricatto”

04:45 Techetechetè notte

RAI 2

19:40 Telefilm 911: “Stress sociale”

21:00 Telefilm F.B.I. International: “Lupo solitario” 1^ Visione Rai (anziché “Esita e sarà finita” 1^ Visione Rai)

RAI 3

06:00 RaiNews24

08:45 La Bibbia – Abramo

10:40 TGR- Amici Animali

(Il film Stanlio e Ollio –Teste dure o vent’anni dopo e il programma Gli imperdibili, previsti, rispettivamente alle 07:45 e alle 10:35, non saranno trasmessi)

01:20 (anziché 01:00) Appuntamento al cinema

01:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:35 Un’arte del contatto – Incontro con Romeo Castellucci

02:20 Bros Prima Visione TV

03:00 MA Prima Visione TV

