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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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08 settembre 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

01:00 Che tempo fa

01:05 Sottovoce e dintorni

01:30 (anziché 01:05) Reazione a catena

02:45 Serie tv Provaci ancora prof 5: “Il gioco del destino”

04:20 RaiNews24

RAI 2

08:45 I casi della giovane Miss Fisher – Scuola di cucina con delitto (anziché I casi della giovane Miss Fisher - Il ritmo della morte)

17:50 Radio2 Social Club – Clip

18:05 TG Parlamento

18:10 TG2 L.I.S.

19:00 Telefilm Blue Bloods: “La porta dei poveri” e “Giochi di potere” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2 – 20:30

20:35 Coppa del Mondo femminile di Pallacanestro Qualificazioni ai Quarti di finale

Italia - Australia

Telecronaca Maurizio Fanelli Commento tecnico Chiara Pastore

In studio a Roma Conduce Alessandro Gargiulo Commento tecnico Giulia Rulli

22:50 (anziché 23:40) Film Diabolik - Ginko all'attacco!

01:00 Film Vicolo cieco

02:35 Telefilm Squadra Speciale Colonia

03:50 Telefilm Rex: “Celeste” e “I giorni della mantide”

05:25 Piloti

(I programmi TG2 Post (delle 21:00), il telefilm Boston Blue (delle 21:20), Zio Gianni (delle 04:45) e Impazienti (delle 05:00) non saranno trasmessi)

RAI 3

14:50 PIAZZA AFFARI

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Aspettando Geo

(Il documentario Superare i confini, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

23:05 Appresso alla musica (anziché documentario Cinque Mondi)

00:50 (anziché 01:00) Sorgente di vita (anziché sVista)

01:20 Sulla via di Damasco

01:55 RaiNews24

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domani rai variazioni programmi
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