Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:00 Che tempo fa
01:05 Sottovoce e dintorni
01:30 (anziché 01:05) Reazione a catena
02:45 Serie tv Provaci ancora prof 5: “Il gioco del destino”
04:20 RaiNews24
RAI 2
08:45 I casi della giovane Miss Fisher – Scuola di cucina con delitto (anziché I casi della giovane Miss Fisher - Il ritmo della morte)
17:50 Radio2 Social Club – Clip
18:05 TG Parlamento
18:10 TG2 L.I.S.
19:00 Telefilm Blue Bloods: “La porta dei poveri” e “Giochi di potere” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 – 20:30
20:35 Coppa del Mondo femminile di Pallacanestro Qualificazioni ai Quarti di finale
Italia - Australia
Telecronaca Maurizio Fanelli Commento tecnico Chiara Pastore
In studio a Roma Conduce Alessandro Gargiulo Commento tecnico Giulia Rulli
22:50 (anziché 23:40) Film Diabolik - Ginko all'attacco!
01:00 Film Vicolo cieco
02:35 Telefilm Squadra Speciale Colonia
03:50 Telefilm Rex: “Celeste” e “I giorni della mantide”
05:25 Piloti
(I programmi TG2 Post (delle 21:00), il telefilm Boston Blue (delle 21:20), Zio Gianni (delle 04:45) e Impazienti (delle 05:00) non saranno trasmessi)
RAI 3
14:50 PIAZZA AFFARI
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Aspettando Geo
(Il documentario Superare i confini, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)
23:05 Appresso alla musica (anziché documentario Cinque Mondi)
00:50 (anziché 01:00) Sorgente di vita (anziché sVista)
01:20 Sulla via di Damasco
01:55 RaiNews24