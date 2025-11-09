circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

09 novembre 2025 | 10.23
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:15 Telefilm Una pallottola nel cuore 2: “Lettere dal passato” (anziché “Delitto sul fiume”)

RAI 2

06:50 Telefilm Un ciclone in convento: “Scontro tra titani” e “L’infiltrata” (anziché l’episodio previsto)

(Il programma “La Porta Magica”, previsto alle 07:35, non sarà trasmesso)

04:25 Telefilm Rex: “Il sorriso del condannato” e “Effetto placebo”

05:50 Piloti (La SitCom ZioGianni prevista alle 05:25, non andrà inonda)

RAI 3

Nessuna variazione

