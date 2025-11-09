Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:15 Telefilm Una pallottola nel cuore 2: “Lettere dal passato” (anziché “Delitto sul fiume”)
RAI 2
06:50 Telefilm Un ciclone in convento: “Scontro tra titani” e “L’infiltrata” (anziché l’episodio previsto)
(Il programma “La Porta Magica”, previsto alle 07:35, non sarà trasmesso)
04:25 Telefilm Rex: “Il sorriso del condannato” e “Effetto placebo”
05:50 Piloti (La SitCom ZioGianni prevista alle 05:25, non andrà inonda)
RAI 3
Nessuna variazione