Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 – 00:50 Dalla strada al palco special (anziché Milleunacover Sanremo)
00:15 (anziché 00:00) TG1 Sera
00:50 Che tempo fa
00:55 Sottovoce e dintorni
02:25 Ciao Maschio
04:00 Telefilm Il Commissario Rex 5: “Piccoli fuggiaschi”
04:45 Techetechetè notte
RAI 2
14:00 Giro d'Italia 2026 109^ edizione 2^ tappa Burgas - Veliko Tarnovo (Bulgaria)
RAI 3
11:30 OFFICINA ITALIA (anziché MEZZOGIORNO ITALIA)
A cura della Tgr Lombardia e della Tgr Emilia Romagna
01:50 (anziché 02:00) Appuntamento al cinema
01:55 Fuori Orario. Cose (mai) viste