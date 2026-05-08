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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
08 maggio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

21:30 – 00:50 Dalla strada al palco special (anziché Milleunacover Sanremo)

00:15 (anziché 00:00) TG1 Sera

00:50 Che tempo fa

00:55 Sottovoce e dintorni

02:25 Ciao Maschio

04:00 Telefilm Il Commissario Rex 5: “Piccoli fuggiaschi”

04:45 Techetechetè notte

RAI 2

14:00 Giro d'Italia 2026 109^ edizione 2^ tappa Burgas - Veliko Tarnovo (Bulgaria)

RAI 3

11:30 OFFICINA ITALIA (anziché MEZZOGIORNO ITALIA)

A cura della Tgr Lombardia e della Tgr Emilia Romagna

01:50 (anziché 02:00) Appuntamento al cinema

01:55 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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