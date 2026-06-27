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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
27 giugno 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

16:50 Gli imperdibili

20:35 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Sudafrica - Canada

 

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il patto” (anziché Piloti)

16:15 Dreams Road Anniversary - Speciale 25 anni (anziché Film Hannah Swensen indaga Un pizzico d'inganno 1^ Visione Rai)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il revisore”

17:50 TG2 L.I.S.

22:40 Telefilm Elsbeth: “Regalo di Natale” (anziché l’episodio previsto)

 

RAI 3

01:30 (anziché 01:40) Fuori Orario. Cose (mai) viste

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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