Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:50 Gli imperdibili
20:35 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Sudafrica - Canada
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il patto” (anziché Piloti)
16:15 Dreams Road Anniversary - Speciale 25 anni (anziché Film Hannah Swensen indaga Un pizzico d'inganno 1^ Visione Rai)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il revisore”
17:50 TG2 L.I.S.
22:40 Telefilm Elsbeth: “Regalo di Natale” (anziché l’episodio previsto)
RAI 3
01:30 (anziché 01:40) Fuori Orario. Cose (mai) viste