Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
20:35 Affari tuoi Revival (anziché Affari tuoi Mundial)
21:30 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Ottavi di Finale
Brasile - Norvegia
RAI 2
18:05 TG2 L.I.S.
18:10 (anziché 19:00) Italia Chiama America
18:35 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Paraguay - Francia
20:30 TG2 -20.30
(Il programma TG2 Dossier, previsto alle 18:10, e il telefilm Blue Bloods, previsto alle 19:45, non saranno trasmessi)
RAI 3
09:05 Odissea terzo episodio 1^ parte (anziché Odissea terzo e quarto episodio)