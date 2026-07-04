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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
04 luglio 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

20:35 Affari tuoi Revival (anziché Affari tuoi Mundial)

21:30 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Ottavi di Finale

Brasile - Norvegia

 

RAI 2

18:05 TG2 L.I.S.

18:10 (anziché 19:00) Italia Chiama America

18:35 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Paraguay - Francia

20:30 TG2 -20.30

(Il programma TG2 Dossier, previsto alle 18:10, e il telefilm Blue Bloods, previsto alle 19:45, non saranno trasmessi)

 

RAI 3

09:05 Odissea terzo episodio 1^ parte (anziché Odissea terzo e quarto episodio)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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