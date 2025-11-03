Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

09:10 (anziché 08:50) Roma, Altare della Patria: Omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al Milite Ignoto. A cura del Tg1 e di Rai Quirinale. Telecronaca di Paola Cervelli. Regia di Luigi Zaccaria

11:15 (anziché 10:50) Ancona: Cerimonia per la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate alla presenza del Presidente della Repubblica.A cura del Tg1 e di Rai Quirinale. Telecronaca di Nadia Zicoschi, Giuseppe La Venia e Alessio Zucchini. Regia di Brunella Olivari

21:30 La Forza che unisce - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Conduce Serena Autieri con Fabio Rovazzi. Regia di Fabrizio Guttuso Alaimo

22:05 (anziché 21:30) Il Commissario Montalbano: Il campo del campo del vasaio” (anziché Il Metodo Catalanotti)

00:05 Porta a Porta

00:10 TG1 Sera

01:50 Che tempo fa

01:55 L'Eredità

03:10 Serie TV Una pallottola nel cuore: “La ragazza del parco” (anziché La squadra)

04:50 RaiNews24

RAI 2

06:50 Telefilm Un ciclone in convento: “Il sindaco Sparafuoco” e “Avventura al Grand Hotel”

(I programmi Heartland, previsto alle 06:50, e “La Porta Magica”, previsto alle 07:35, non saranno trasmessi)

17:00 Telefilm Candice Renoir: “Quello che non uccide fortifica” (anziché La porta magica)

00:05 (anziché 23:45) Nella mente di Narciso. Mario Perrotta - Il caso Arianna Flagiello

01:05 Radio2 Social Club

02:15 Meteo 2

Appuntamento al cinema

02:20 Film L’uomo fedele

03:35 Film La padrina - Parigi ha una nuova regina

05:15 Telefilm Le leggi del cuore

05:55 Piloti (anziché Zio Gianni)

RAI 3

Nessuna variazione