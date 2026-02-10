Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Mattina Olimpica. A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort,nel corso del programma Meteo Olimpico.
23:05 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Notti Olimpiche. Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport. Nel corso del programma Meteo Olimpico
00:15 TG SPORT
00:20 (anziché 00:30) Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali Olimpiade Replay, nel corso del programma alle 01:05 Meteo 2
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)