circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
10 febbraio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Mattina Olimpica. A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort,nel corso del programma Meteo Olimpico.

23:05 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Notti Olimpiche. Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport. Nel corso del programma Meteo Olimpico

00:15 TG SPORT

00:20 (anziché 00:30) Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali Olimpiade Replay, nel corso del programma alle 01:05 Meteo 2

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza