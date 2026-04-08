Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:55 TG1 LIS

09:00 Rai Parlamento - Camera dei Deputati: informativa del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull'azione del Governo. A cura di Rai Parlamento

11:30 (anzichè 11:55) E’ sempre mezzogiorno

(I programmi Uno Mattina (08:35), Rai Parlamento Telegiornale (08:55) e Storie italiane (09:50) non saranno trasmessi)

13:30 TELEGIORNALE

02:45 Fiction Un passo dal cielo 4: “L'accusa” e “La trappola” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

13:30 Senato della Repubblica: informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'azione di Governo e dei successivi interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari. A cura di Rai Parlamento

15:00 (anziché 14:05) Ore 14

15:30 Bellama'

(I programmi TG2 Tutto il bello che c'è (13:30), TG2 Medicina 33 (13:50) e 2 di picche (14:00) non saranno trasmessi)

05:15 Telefilm Rex: “I giorni della mantide”

(I programmi Impazienti (05:25), Zio Gianni (05:35) e Piloti (05:45) non saranno trasmessi)

RAI 3

12:45 Torto Marcio (anziché Quante Storie)

13:00 Senato della Repubblica: informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'azione di Governo e dei successivi interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari. A cura di Rai Parlamento

13:30 Quante storie

14:19 TG Regione Meteo

14:50 LEONARDO

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:05 TG3 LIS

16:10 Rai Parlamento Telegiornale

(Il programma Passato e presente (13:20) e il telefilm Il Commissario Rex (15:25) non saranno trasmessi)