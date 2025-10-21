circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
21 ottobre 2025 | 19.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: “Una nuova era”

07:35 La Porta Magica

08:30 TG2

(il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)

23:40 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “Buona la prima” 1^ Visione Rai (anziché

Nient’altro che la verità Il caso di Serena Mollicone)

00:50 (anziché 01:15) Radio2 Social Club

02:00 5 è il numero perfetto

03:35 Le leggi del cuore

05:00 Telefilm Rex: “Gli allegri bucanieri”

05:50 Piloti

(Il programma La Porta Magica, previsto alle 02:25, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a

risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:10 PIAZZA AFFARI

16.20 TG3 LIS

16.25 Prix Italia

16.45 Rai Parlamento Telegiornale

16.50 Aspettando Geo/Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza