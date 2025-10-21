Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: “Una nuova era”
07:35 La Porta Magica
08:30 TG2
(il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)
23:40 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “Buona la prima” 1^ Visione Rai (anziché
Nient’altro che la verità Il caso di Serena Mollicone)
00:50 (anziché 01:15) Radio2 Social Club
02:00 5 è il numero perfetto
03:35 Le leggi del cuore
05:00 Telefilm Rex: “Gli allegri bucanieri”
05:50 Piloti
(Il programma La Porta Magica, previsto alle 02:25, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a
risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:10 PIAZZA AFFARI
16.20 TG3 LIS
16.25 Prix Italia
16.45 Rai Parlamento Telegiornale
16.50 Aspettando Geo/Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)