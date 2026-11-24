Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:10 (anziché 23:55) Tg1 Sera
RAI 2
00:15 (anziché 00:50) Film Nome di donna
Meteo 2
01:55 Telefilm Hudson & Rex: “La bella addormentata” e “Sepolto vivo”
03:50 Zio Gianni
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)