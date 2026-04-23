Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:45 Telefilm Un passo dal cielo 5: “Ferite profonde” (anziché l’episodio previsto)
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Lupi di Wall Street” e “Traumi” (anziché gli episodi previsti)
02:30 (anziché 02:40) Appuntamento al cinema
02:35 11 metri
04:05 Telefilm Heartland: “Socio occulto” (anziché l’episodio previsto)
04:40 Telefilm Rex: “Il calendario”
05:25 (anziché 05:05) Impazienti
05:30 Piloti
(Il programma Zio Gianni, previsto alle 04:55 non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione