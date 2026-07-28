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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
28 luglio 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:20 Serie Tv Provaci ancora prof 2: “La finestra sulla scuola” (anziché “Una mina vagante”)

RAI 2

14:00 Telefilm N.C.I.S. “Istinto omicida” (anziché “Rane e alligatori”)

16:20 (anziché 16:30) Telefilm S.W.A.T.: “Rabbia e rimpianti”

17:50 Rai Parlamento Telegiornale

18:00 TG2 L.I.S.

18:05 TG2

18:20 (anziché 18:35) Speciale TG Sport Presentazione Mancini/Ranieri (anziché TG Sport Sera)

19:40 (anziché 19:00) Telefilm Blue Bloods: “Basta un attimo” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2 -20.30

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:15 Overland 21 Il Grande Nord Europa

18:05 Geo Magazine

(Il programa Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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