Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:20 Serie Tv Provaci ancora prof 2: “La finestra sulla scuola” (anziché “Una mina vagante”)
RAI 2
14:00 Telefilm N.C.I.S. “Istinto omicida” (anziché “Rane e alligatori”)
16:20 (anziché 16:30) Telefilm S.W.A.T.: “Rabbia e rimpianti”
17:50 Rai Parlamento Telegiornale
18:00 TG2 L.I.S.
18:05 TG2
18:20 (anziché 18:35) Speciale TG Sport Presentazione Mancini/Ranieri (anziché TG Sport Sera)
19:40 (anziché 19:00) Telefilm Blue Bloods: “Basta un attimo” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 -20.30
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:15 Overland 21 Il Grande Nord Europa
18:05 Geo Magazine
(Il programa Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)