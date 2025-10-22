circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

22 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

09:50 Storie italiane

11:50 Vaticano. Preghiera Ecumenica di Papa Leone XIV con Re Carlo III e la Regina Camilla. A cura del Tg1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media.Telecronaca di Natalia Augias e Ignazio Ingrao. Regia di Antonella Rossi

12:45 E’ sempre mezzogiorno

13:30 TELEGIORNALE

RAI 2

06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: “Portami nel cuore”

07:35 La Porta Magica

08:30 TG2

(il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)

02:15 Film Il grande passo (anziché La Porta Magica)

03:45 (anziché 04:35) Telefilm Le leggi del cuore

05:10 Zio Gianni Il sostituto

05:20 Zio Gianni Gianni e il canone

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata A cura di Rai Parlamento

15:55 PIAZZA AFFARI

16.05 TG3 LIS

16.10 Prix Italia

16.30 Rai Parlamento Telegiornale

16.35 Aspettando Geo/Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
