Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:35 - 11:20 UnoMattina
09:00 TG 1 L.I.S.
(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non sarà trasmesso)
03:00 Telefilm Il Commissario Rex 7: “Buon compleanno” (anziché “Belle, bionde e morte”)
RAI 2
14:00 European Aquatics Parigi 2026
Per i Tuffi Grandi Altezze: Telecronaca Nicola Sangiorgio
Commento tecnico Massimiliano Mazzucchi
18:10 TG2 L.I.S.
(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 18:00, non andrà in onda)
19:00 Telefilm Blue Bloods: “Guerrieri” e “Equivoco” (anziché gli episodi previsti)
01:40 (anziché 01:50) Appuntamento al cinema
01:40 Film Wine To Love - I colori dell'amore
03:00 Film I profondi segreti della mia famiglia
04:25 Telefilm Rex: “Il cadavere scomparso”
05:10 (anziché 04:40) Zio Gianni
05:20 Piloti
(Il programma Impazienti, previsto alle 04:50, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione