circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
06 agosto 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 - 11:20 UnoMattina

09:00 TG 1 L.I.S.

(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non sarà trasmesso)

03:00 Telefilm Il Commissario Rex 7: “Buon compleanno” (anziché “Belle, bionde e morte”)

RAI 2

14:00 European Aquatics Parigi 2026

Per i Tuffi Grandi Altezze: Telecronaca Nicola Sangiorgio

Commento tecnico Massimiliano Mazzucchi

18:10 TG2 L.I.S.

(Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 18:00, non andrà in onda)

19:00 Telefilm Blue Bloods: “Guerrieri” e “Equivoco” (anziché gli episodi previsti)

01:40 (anziché 01:50) Appuntamento al cinema

01:40 Film Wine To Love - I colori dell'amore

03:00 Film I profondi segreti della mia famiglia

04:25 Telefilm Rex: “Il cadavere scomparso”

05:10 (anziché 04:40) Zio Gianni

05:20 Piloti

(Il programma Impazienti, previsto alle 04:50, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domani rai variazioni programmi
Vedi anche
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza