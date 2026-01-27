circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
27 gennaio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

16:55 (anziché 17:10) Vita in Diretta

RAI 2

21:20 Film Ricatto d'amore. Regia di Anne Fletcher. Con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen

23:15 Il Collegio (anziché Film Letto numero 6)

01:20 Radio2 Social Club

02:30 TLF Le leggi del cuore

04:00 Tlf Rex: “La madre di tutte le vendette”

04:45 Zio Gianni

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

20:15 Via dei Matti Numero Zero - Billy Joel - Kynk-ki Joo

(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza