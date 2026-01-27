Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:55 (anziché 17:10) Vita in Diretta
RAI 2
21:20 Film Ricatto d'amore. Regia di Anne Fletcher. Con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen
23:15 Il Collegio (anziché Film Letto numero 6)
01:20 Radio2 Social Club
02:30 TLF Le leggi del cuore
04:00 Tlf Rex: “La madre di tutte le vendette”
04:45 Zio Gianni
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
20:15 Via dei Matti Numero Zero - Billy Joel - Kynk-ki Joo
(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)