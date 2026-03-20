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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
20 marzo 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

RAI 2

17:15 Storie al bivio

18:05 TG2 L.I.S.

(Il programma Top tutto quanto fa tendenza, previsto alle 17:40, non sarà trasmesso)

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Rimpatriata” (anziché telefilm 9-1-1: ”Non bere l'acqua”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Non bere l'acqua” (anziché ““Spostamenti sismici”)

20:30 TG2 -20.30

RAI 3

12:25 IL SETTIMANALE (anziché Speciale TG3)

12.55 PETRARCA

21:30 La pelle del Mondo (anziché film Il tempo che ci vuole)

23:40 (anziché 23:20) Blob

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Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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