Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
RAI 2
17:15 Storie al bivio
18:05 TG2 L.I.S.
(Il programma Top tutto quanto fa tendenza, previsto alle 17:40, non sarà trasmesso)
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Rimpatriata” (anziché telefilm 9-1-1: ”Non bere l'acqua”)
19:40 Telefilm 9-1-1: “Non bere l'acqua” (anziché ““Spostamenti sismici”)
20:30 TG2 -20.30
RAI 3
12:25 IL SETTIMANALE (anziché Speciale TG3)
12.55 PETRARCA
21:30 La pelle del Mondo (anziché film Il tempo che ci vuole)
23:40 (anziché 23:20) Blob