Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
06:55 Gli imperdibili
08:20 TG1 Dialogo - Viterbo, Santa Rosa, i Papi
08:35 Il meglio di UnoMattina Weekly (anziché UnoMattina Weekly)
16:50 Gli imperdibili
RAI 2
08:20 Telefilm Squadra Fluviale Elbe:”Verità sepolte” (anziché Sorelle e Delitti - L'ultimo romanzo)
10:00 Energia in movimento
10:55 Meteo 2
11:00 TG Sporto Giorno
14.00 Storie al bivio Estate
15.15 Performer Cup
16.05 Telefilm S.W.A.T.: “False promesse”
16:50 Da Aosta ai 4mila
17:45 TG2 L.I.S.
Meteo2
17:50 Campionato Europeo femminili di Pallavolo Semifinale Polonia – Italia
20:30 TG2
(Si intendono soppressi, il TG Sport Sera, il TELEFILM “Squadra Speciale Cobra 11” e i due episodi del TELEFILM “Blue Bloods”)
RAI 3
Nessuna variazione