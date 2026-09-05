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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
05 settembre 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

10:55 S. Messa dalla Chiesa della Santissima Trinità–Santuario di Maria Santissima Liberatrice in Viterbo (anziché Santa Messa dalla Basilica di Santa Maria in Campitelli –

Roma)

14:00 Il meglio di Domenica In - 50 anni

14:40 – 17:40 (anziché 15: 35 – 18:40) Dalla strada al palco

Che tempo fa

16:45 (anziché 17:15) TG 1

17:40 Europeo Femminile di Pallavolo 2026 – Finale

Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Antonella Del Core

Interviste Edi Dembinski. In studio Maurizio Colantoni

A cura di RaiSPort

20:00 TG 1

(Il programma Reazione a catena weekend, previsto alle 18:40, non sarà trasmesso)

 

RAI 2

19:00 Telefilm Blue Bloods: “Il potere della stampa“ e “Sotto tiro” (anziché i previsti episodi)

 

RAI 3

Nessuna variazione

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