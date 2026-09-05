Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
10:55 S. Messa dalla Chiesa della Santissima Trinità–Santuario di Maria Santissima Liberatrice in Viterbo (anziché Santa Messa dalla Basilica di Santa Maria in Campitelli –
Roma)
14:00 Il meglio di Domenica In - 50 anni
14:40 – 17:40 (anziché 15: 35 – 18:40) Dalla strada al palco
Che tempo fa
16:45 (anziché 17:15) TG 1
17:40 Europeo Femminile di Pallavolo 2026 – Finale
Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Antonella Del Core
Interviste Edi Dembinski. In studio Maurizio Colantoni
A cura di RaiSPort
20:00 TG 1
(Il programma Reazione a catena weekend, previsto alle 18:40, non sarà trasmesso)
RAI 2
19:00 Telefilm Blue Bloods: “Il potere della stampa“ e “Sotto tiro” (anziché i previsti episodi)
RAI 3
Nessuna variazione