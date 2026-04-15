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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
15 aprile 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

02:50 Serie TV Un passo dal cielo 4: “Legami di sangue” e “Il morso del dolore” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

11:00 Dall’Aula Magna della Corte di Cassazione: Cerimonia di inaugurazione dell’Anno

Giudiziario Tributario alla presenza del Capo dello Stato

A cura di Rai Parlamento

11:55 (anziché 11:10) I Fatti Vostri

(Il programma TG Sport Giorno, previsto alle 11:00, non sarà trasmesso)

19:00 Telefilm F.B.I.: “Il sogno americano” e “Relazioni pericolose” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

Nessuna variazione

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