Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:50 Serie TV Un passo dal cielo 4: “Legami di sangue” e “Il morso del dolore” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
11:00 Dall’Aula Magna della Corte di Cassazione: Cerimonia di inaugurazione dell’Anno
Giudiziario Tributario alla presenza del Capo dello Stato
A cura di Rai Parlamento
11:55 (anziché 11:10) I Fatti Vostri
(Il programma TG Sport Giorno, previsto alle 11:00, non sarà trasmesso)
19:00 Telefilm F.B.I.: “Il sogno americano” e “Relazioni pericolose” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
Nessuna variazione