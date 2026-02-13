Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
08:30 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.
Mattina Olimpica
A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort. Nel corso del programma Meteo Olimpico
23:05 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.
Notti Olimpiche
Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport.
nel corso del programma Meteo Olimpico
00:05 Il Sabato al 90°
RAI 3
Nessuna variazione