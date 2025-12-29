circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

29 dicembre 2025 | 19.21
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

09:50 Storie italiane

11:00 Camera dei Deputati, dichiarazioni di voto finali del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. A cura di Rai Parlamento.

12:45 E’ sempre mezzogiorno

RAI 2

19:00 Telefilm 911 Lone Star:”Un giorno”

19:45 Telefilm 911: “Panico”

21:30 Film La casa dei fantasmi

23:50 Speciale TG Sport L'Estate d'Oro. I successi mondiali della pallavolo

00:50 (anziché 01:50) Film Beckett

02:30 Meteo 2

Appuntamento al cinema

02:35 Film Un Natale in bianco e nero

03:55 Telefilm Le leggi del cuore

05:00 SitCom ZioGianni

(Il documentoario “Fabi, Silvestri, Gazzé. Un passo alla volta” previsto alle 23:50, e il Telefilm Rex previsto alle 05:00, non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

