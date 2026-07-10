Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
20:35 Affari tuoi Mundial
21:55 Notti Mondiali
22:40 (anziché 22:15) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale: Norvegia – Inghilterra
01:15 Notti Mondiali
02:40 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale: Argentina - Svizzera
RAI 2
12:00 Felicità - La stagione della Pace (anziché il Telefilm Le indagini di Sister Boniface)
13:00 TG2 - GIORNO
18:00 Italia Chiama America
19:00 (anziché 19:45) Telefilm Blue Bloods: “una notte speciale” e “Nero e Blu”
20:30 TG2 -20.30
RAI 3
Nessuna variazione