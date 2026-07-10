circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
10 luglio 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

20:35 Affari tuoi Mundial

21:55 Notti Mondiali

22:40 (anziché 22:15) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale: Norvegia – Inghilterra

01:15 Notti Mondiali

02:40 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale: Argentina - Svizzera

RAI 2

12:00 Felicità - La stagione della Pace (anziché il Telefilm Le indagini di Sister Boniface)

13:00 TG2 - GIORNO

18:00 Italia Chiama America

19:00 (anziché 19:45) Telefilm Blue Bloods: “una notte speciale” e “Nero e Blu”

20:30 TG2 -20.30

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domani rai variazioni programmi
Vedi anche
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza