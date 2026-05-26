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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
26 maggio 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

21:30 Film Pare parecchio Parigi (anziché Il Commissario Montalbano: “La pista di sabbia”)

Regia di Leonardo Pieraccioni

Con Leonardo Pieraccioni, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Nino Frassica, Massimo Ceccherini

23:10 – 00:55 (anziché 23:30 - 01:15) Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:55 Che tempo fa

01:00 L'Eredità

02:15 Telefilm Un passo dal cielo 7: “Solo per amore” (anziché l’episodio previsto)

04:10 RaiNews24

 

RAI 2

Nessuna variazione

 

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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