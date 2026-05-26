Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Film Pare parecchio Parigi (anziché Il Commissario Montalbano: “La pista di sabbia”)
Regia di Leonardo Pieraccioni
Con Leonardo Pieraccioni, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Nino Frassica, Massimo Ceccherini
23:10 – 00:55 (anziché 23:30 - 01:15) Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:55 Che tempo fa
01:00 L'Eredità
02:15 Telefilm Un passo dal cielo 7: “Solo per amore” (anziché l’episodio previsto)
04:10 RaiNews24
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)