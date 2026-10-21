circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

01:35 La Nottatanza (anziché L’Eredità)

02:25 (anziché 01:35) Che tempo fa

02:30 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Errori a catena”

04:05 RaiNews24

RAI 2

06:00 Radio2 Social Club

07:00 Telefilm Baywach: “Terremoto”

(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Vite rubate” (anziché “La combattente”)

00:40 (anziché 01:55) Film Caterina va in città (anziché Radio2 Social Club)

02:25 (anziché 03:30) Telefilm The Bad Guy

03:15 Telefilm Rex: “Celeste”

04:00 Impazienti

04:10 Pioti

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza