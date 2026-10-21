Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
23:50 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
01:35 La Nottatanza (anziché L’Eredità)
02:25 (anziché 01:35) Che tempo fa
02:30 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Errori a catena”
04:05 RaiNews24
RAI 2
06:00 Radio2 Social Club
07:00 Telefilm Baywach: “Terremoto”
(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Vite rubate” (anziché “La combattente”)
00:40 (anziché 01:55) Film Caterina va in città (anziché Radio2 Social Club)
02:25 (anziché 03:30) Telefilm The Bad Guy
03:15 Telefilm Rex: “Celeste”
04:00 Impazienti
04:10 Pioti
RAI 3
Nessuna variazione